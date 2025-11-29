Mercato - 20M€ : L'OM abandonne un transfert !

Axel Cornic

Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi semble jouer un rôle important dans le recrutement de l’Olympique de Marseille. Plusieurs joueurs seraient arrivés sous ses indications, mais ça n’a pas toujours été un succès comme avec Giacomo Raspadori, qui a finalement filé du côté de l’Espagne en signant à l’Atlético de Madrid.

Le poste d’attaquant a toujours été un problème pour l’OM, avec Pierre-Emerick Aubameyang qui semble être le seul à pouvoir véritablement s’y installer. Mais le Gabonais a récemment fêté ses 36 ans et il faudra absolument vite se pencher sur sa succession, avec Robinio Vaz qui semble beaucoup trop jeune pour le moment.

« Le Marseille de De Zerbi a insisté, mais... » Cet avenir aurait pu passer par Giacomo Raspadori, qui a confirmé auprès de Il Corriere dello Sport avoir été proche de rejoindre l’OM. « Le Marseille de De Zerbi a insisté davantage, en hiver et en été, puis rien ne s'est fait » a déclaré l’ancien joueur de Roberto De Zerbi. « Je le considère comme un entraîneur déterminant pour moi, depuis que j'étais joueur de la Primavera de Sassuolo. Je le qualifierais de père footballistique ».