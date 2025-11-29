Transfert - PSG : Surprise, il annonce son retour !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Layvin Kurzawa a quitté le PSG librement et gratuitement il y a un peu plus d'un an. Passé par Boavista pendant quelques mois, le latéral gauche de 33 ans est sans club aujourd'hui. Interrogé sur son avenir, Layvin Kurzawa a avoué qu'il était prêt à revenir en Ligue 1.

Transféré en provenance de l'AS Monaco pour une somme proche de 25M€, Layvin Kurzawa est resté pendant neuf saisons au PSG. Toutefois, il n'a pas du tout laissé un bon souvenir à Paris.

Après le PSG, Kurzawa est prêt à revenir en Ligue 1 Mis au placard pendant de longs mois, Layvin Kurzawa a quitté le PSG le 30 juin 2024. Alors que son contrat était arrivé à expiration, l'international français n'a pas été retenu par les hautes sphères parisiennes. Passé par Boavista pendant plusieurs mois, Layvin Kurzawa est actuellement sans club. Déterminé à retrouver un club lors du prochain mercato hivernal, l'arrière gauche de 33 ans est ouvert à l'idée de revenir en Ligue 1.