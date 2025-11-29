Mercato : Le RC Lens donne le feu vert, le premier transfert de 2026 révélé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté à l’été 2021 en provenance de Toulouse, Deiver Machado est entré dans la dernière année de son contrat, qui arrive à son terme en juin 2026. Le RC Lens serait ouvert à un départ de l’international colombien à six mois de la fin de son contrat et, en ce sens, des discussions auraient été entamées avec le Genoa.

Gêné par plusieurs pépins physiques, Deiver Machado n’a disputé que quatre rencontres avec le RC Lens depuis le début de la saison. Le dernier match du latéral gauche âgé de 32 ans remonte au 29 octobre dernier à Metz (2-0), lui qui a vu Matthieu Udol performer à son poste en son absence.

Discussions entre le Genoa et le RC Lens pour Machado D’autant plus que Deiver Machado est en fin de contrat en juin 2026 et d’après les informations du journaliste Rudy Galetti, un départ cet hiver ne serait pas à exclure. Le Genoa serait très intéressé par l’international colombien (12 sélections) et des discussions préliminaires auraient déjà eu lieu avec le RC Lens.