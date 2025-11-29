Transfert : Le PSG lui fait vivre un cauchemar avant sa signature !

Avant de rejoindre le PSG en 2020, Alexandre Letellier avait évolué pendant plusieurs saisons à Angers, avec qui il a notamment disputé une finale de Coupe de France face à Paris. Le club de la capitale s’était imposé 1-0 en toute fin de match et cela est le souvenir le plus douloureux de la carrière de l’ancien portier.
Le 12 octobre dernier, Alexandre Letellier décidait d’annoncer sur Instagram sa retraite à l’âge de 34 ans. Le portier était passé par plusieurs clubs français dont le PSG de 2020 à 2024. Avant cela il était surtout connu pour être resté pendant huit ans à Angers.
Letellier a perdu une finale de Coupe de France contre le PSG
À Angers, Alexandre Letellier a notamment eu l’opportunité de disputer une finale de Coupe de France en 2017, contre le PSG. Le club de la capitale s’était imposé 1-0 sur un CSC en toute fin de match. L’ancien gardien de but est d’ailleurs revenu sur cette rencontre frustrante pour L’Équipe. « On avait fait de belles performances, de beaux résultats, mais tu arrives en finale contre Paris, les gens se demandaient comment c'était possible. Sur une finale, tout peut se passer : un fait de jeu, un carton rouge... Donc t'es obligé d'y croire. Avec l'équipe qu'ils avaient à l'époque, si tu vas en te disant "je vais défendre tout le match", tu es mort. Certes, on a été défensifs parce qu'il fallait les emmerder et parce que c'était une équipe tellement puissante que c'était compliqué de jouer contre eux. »
« J'avais les larmes aux yeux »
Cette défaite face au PSG a profondément marqué Alexandre Letellier. Le portier de 34 ans avait même fini en larmes. « Mine de rien, on les accroche jusqu'à la fin du match. On touche leur poteau avec Nico Pépé. C'est triste parce que je ne suis pas quelqu'un qui montre mes émotions. Ma femme a dû me voir pleurer deux fois dans ma vie. Mais à la fin du match, une fois que tout est retombé, j'avais les larmes aux yeux. »