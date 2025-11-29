Transfert : Le PSG lui fait vivre un cauchemar avant sa signature !

Alexis Brunet

Avant de rejoindre le PSG en 2020, Alexandre Letellier avait évolué pendant plusieurs saisons à Angers, avec qui il a notamment disputé une finale de Coupe de France face à Paris. Le club de la capitale s’était imposé 1-0 en toute fin de match et cela est le souvenir le plus douloureux de la carrière de l’ancien portier.

Le 12 octobre dernier, Alexandre Letellier décidait d’annoncer sur Instagram sa retraite à l’âge de 34 ans. Le portier était passé par plusieurs clubs français dont le PSG de 2020 à 2024. Avant cela il était surtout connu pour être resté pendant huit ans à Angers.

Letellier a perdu une finale de Coupe de France contre le PSG À Angers, Alexandre Letellier a notamment eu l’opportunité de disputer une finale de Coupe de France en 2017, contre le PSG. Le club de la capitale s’était imposé 1-0 sur un CSC en toute fin de match. L’ancien gardien de but est d’ailleurs revenu sur cette rencontre frustrante pour L’Équipe. « On avait fait de belles performances, de beaux résultats, mais tu arrives en finale contre Paris, les gens se demandaient comment c'était possible. Sur une finale, tout peut se passer : un fait de jeu, un carton rouge... Donc t'es obligé d'y croire. Avec l'équipe qu'ils avaient à l'époque, si tu vas en te disant "je vais défendre tout le match", tu es mort. Certes, on a été défensifs parce qu'il fallait les emmerder et parce que c'était une équipe tellement puissante que c'était compliqué de jouer contre eux. »