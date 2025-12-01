Kylian Mbappé : Lamine Yamal veut gâcher la fête !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps disputera sa quatrième Coupe du monde en tant que sélectionneur de l’équipe de France en Amérique du nord l’été prochain. Cette compétition sera sa dernière sur le banc tricolore avant de céder sa place. Un jubilé que Kylian Mbappé compte bien transformer en célébration avec un nouveau sacre mondial. Lamine Yamal apporte déjà son grain de sel.

« J'ai envie d'aller au bout avec lui et on est quelques-uns à le vouloir ». En septembre dernier, L’Equipe magazine publiait une longue interview avec Kylian Mbappé au cours de laquelle le capitaine de l’équipe de France ne dissimulait pas sa volonté de broder une troisième étoile au-dessus du coq symbolisant un nouveau titre mondial pour les Bleus. Le leader d’attaque de la sélection est bien décidé à lui faire ce cadeau.

Mbappé, une dernière Coupe du monde pour Deschamps ? : «Si on peut lui faire ce cadeau» « Tu veux la gagner car c'est la Coupe du monde, pas parce que c'est la dernière de Didier Deschamps. Si on peut lui faire ce cadeau, avec plaisir, parce que c'est une légende vivante, mais la Coupe du monde, c'est la Coupe du monde ». Voici la manière dont Kylian Mbappé concluait sa pensée au média. Néanmoins, ils sont bien évidemment nombreux à l’étranger à vouloir soulever le plus beaux des trophées de sélection. Du 11 juin au 19 juillet prochain en Amérique du nord, le Mondial reprendra ses droits et Lamine Yamal compte bien signer le doublé Euro 2024 - Coupe du monde 2026.