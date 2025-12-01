Lionel Messi avec Zinédine Zidane, l’annonce surprise !

Pierrick Levallet

Si l’on parle de l’un, on est obligé d’évoquer l’autre. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont presque toujours été liés au cours de leur carrière. L’Argentin et le Portugais se sont livrés une intense rivalité ces 17 dernières années. Roberto Carlos voit d’ailleurs l’ancien du FC Barcelone comme naturellement doué, à l’instar d’un certain Zinédine Zidane.

Messi - Cristiano Ronaldo : Le débat continue ! Roberto Carlos estime que Cristiano Ronaldo est plus un exemple à suivre, du fait du travail fourni pour arriver à un tel niveau. L’ancien latéral gauche brésilien considère Lionel Messi comme un joueur naturellement doué. L’ex-défenseur du Real Madrid n’a d’ailleurs pas manqué de le comparer à un certain Zinédine Zidane.