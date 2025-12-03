Rupture avec Lamine Yamal, le sujet tabou dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le FC Barcelone risque de témoigner d’une rupture dans les mois à venir au sein de son vestiaire. La faute à la situation contractuelle de Robert Lewandowski qui voit son bail arriver à son terme l’été prochain, moment de son 38ème anniversaire. Le directeur sportif catalan Deco ne veut pour le moment pas penser à la séparation.

Lamine Yamal est au cœur de l’actualité de l’autre côté des Pyrénées. Le dauphin d’Ousmane Dembélé au Ballon d’or 2025 a tout raflé sur la scène nationale avec le FC Barcelone la saison passée. De quoi lui permettre d’acquérir une notoriété encore plus importance et de faire le tour des médias que ce soit pour ses performances avec le Barça ou bien sa vie privée.

«Nous ne pouvons pas et ne devons pas penser à cela» Aux côtés de Raphinha et de Robert Lewandowski, Lamine Yamal a formé un trio d’attaque assez prolifique au FC Barcelone. Et alors que le contrat du Polonais arrivera à expiration le 30 juin prochain, son directeur sportif Deco refuse d’évoquer la fin de l’aventure. « Pour l'instant, le maillot numéro 9 appartient à Robert Lewandowski. Il est normal qu'il y ait des spéculations sur les transferts, mais ce n'est pas le moment. Nous ne pouvons pas et ne devons pas penser à cela. Nous devons d'abord gagner cette année ».