Lionel Messi annonce son transfert, c'est le choc !

Kevin-Prince Boateng a dû passer un test assez spécial avant de pouvoir officiellement s'engager en faveur du FC Barcelone en 2019. Et au vu de ce que représentait Lionel Messi au FC Barcelone à cette époque là, le Ghanéen n'a pas dû être un cas isolé. Invité à s'exprimer sur sa signature au Barça en plein podcast, Boateng a raconté une anecdote assez lunaire.
Depuis deux ans, Kevin-Prince Boateng a bouclé la boucle là où tout avait commencé pour lui au Hertha Berlin. Le natif de la capitale allemande, lui qui avait choisi de représenter les les couleurs de son autre origine du Ghana, a bien voyagé pendant ses 18 années de carrière professionnelle et a notamment fait un stop de quelques mois au FC Barcelone en 2019.
«Parfait, signons demain ! Mais ils m'ont répondu : ''Non, on doit d'abord parler avec Leo (Messi)"»
Cependant, bien que les membres de la direction sportive, l'entraîneur et même le président étaient tous emballés par l'idée de la signature de Kevin-Prince Boateng, il a fallu que la légende du club blaugrana qu'est Lionel Messi donne son aval pour que le milieu offensif puisse s'installer au Camp Nou. « À l'époque, il y avait deux directeurs sportifs. L'un d'eux était Éric Abidal, et il m'a dit : ''Oui, on te veut''. Le second m'a dit : ''On te veut''. Le président me voulait, l'entraîneur aussi, alors j'ai dit : ''Parfait, signons demain !'' Mais ils m'ont répondu : ''Non, on doit d'abord parler avec Leo (Messi)" ».
«Je suis allé dormir en espérant que Leo m'aime bien ou me voit dans cette équipe»
« J'étais en mode : "comment ça ?". Ils ont dit : nous allons parler à Leo. Parce qu'il avait ce pouvoir. Je suis allé dormir en espérant que Leo m'aime bien ou me voit dans cette équipe. Je me disais que le lendemain je pouvais être un joueur de Barcelone, mais si Leo disait non je n'allais pas signer ce contrat ». a conclu Kevin-Prince Boateng pendant son interview avec Unscripted. C'est dire le poids et l'influence que Lionel Messi avait dans son club formateur là où il a tout gagné entre 2004 et 2021.