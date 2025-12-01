Lionel Messi annonce son transfert, c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kevin-Prince Boateng a dû passer un test assez spécial avant de pouvoir officiellement s'engager en faveur du FC Barcelone en 2019. Et au vu de ce que représentait Lionel Messi au FC Barcelone à cette époque là, le Ghanéen n'a pas dû être un cas isolé. Invité à s'exprimer sur sa signature au Barça en plein podcast, Boateng a raconté une anecdote assez lunaire.

Depuis deux ans, Kevin-Prince Boateng a bouclé la boucle là où tout avait commencé pour lui au Hertha Berlin. Le natif de la capitale allemande, lui qui avait choisi de représenter les les couleurs de son autre origine du Ghana, a bien voyagé pendant ses 18 années de carrière professionnelle et a notamment fait un stop de quelques mois au FC Barcelone en 2019.

«Parfait, signons demain ! Mais ils m'ont répondu : ''Non, on doit d'abord parler avec Leo (Messi)"» Cependant, bien que les membres de la direction sportive, l'entraîneur et même le président étaient tous emballés par l'idée de la signature de Kevin-Prince Boateng, il a fallu que la légende du club blaugrana qu'est Lionel Messi donne son aval pour que le milieu offensif puisse s'installer au Camp Nou. « À l'époque, il y avait deux directeurs sportifs. L'un d'eux était Éric Abidal, et il m'a dit : ''Oui, on te veut''. Le second m'a dit : ''On te veut''. Le président me voulait, l'entraîneur aussi, alors j'ai dit : ''Parfait, signons demain !'' Mais ils m'ont répondu : ''Non, on doit d'abord parler avec Leo (Messi)" ».