Messi avec un joueur de l’OM : Il devient fou !

Champion du monde en titre avec l’Albiceleste, Lionel Messi disputera sa sixième Coupe du monde l’été prochain en Amérique du nord. Faisant partie intégrante de la sélection argentine, le capitaine de l’OM Leonardo Balerdi entend bien rêver plus grand avec l’octuple Ballon d’or. Il dit tout.

Copa America 2021 et 2024 ainsi que le Saint-Graal en 2022 avec la Coupe du monde. Voici le palmarès de Lionel Messi en sélection nationale. Leonardo Balerdi était aux abonnés absents lors de ces trois succès de l’Albiceleste. Régulièrement appelé par Lionel Scaloni lors des derniers rassemblements, le capitaine de l’OM se met à rêver.

«Ce serait un rêve de remporter quelque chose avec l'équipe nationale» « Mon objectif est d'aller à la Coupe du monde. Ce serait un rêve de remporter quelque chose avec l'équipe nationale. Je connais Lionel Scaloni depuis longtemps. Je faisais partie de l'équipe des moins de 20 ans lors d'un tournoi en Espagne et depuis, j'ai toujours eu de bonnes relations avec lui. Il est détendu et ne parle pas beaucoup, mais quand il le fait, il est précis ». a dans un premier temps confié Leonardo Balerdi à l’occasion d’une entrevue avec The Guardian.