Kylian Mbappé avec Messi : L’annonce historique en direct !

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont changé la donne et les standards lorsque les deux multiples lauréats du Ballon d’or se tiraient la bourre en Espagne. L’un a marqué 50 buts en une seule saison de Liga lorsque l’autre est arrivé à 48. Avec déjà 16 unités au compteur, Kylian Mbappé pourrait exploser le palier des 38 buts selon Elton Mokolo.

Un nouveau doublé pour Kylian Mbappé mercredi dernier lors du déplacement du Real Madrid sur le terrain de l’Athletic Bilbao (3-0). De quoi faire grimper son total de réalisations à 16 buts en 15 journées de Liga. Soit un peu plus d’un but par match en moyenne. Rien que ça.

Mbappé sur les «temps de passage de Cristiano Ronaldo et Messi» Féru du football espagnol, Elton Mokolo était présent ce vendredi sur le plateau du Winamax FC et a effectué une prédiction assez importante au sujet du fil de la saison de Kylian Mbappé. A ses yeux, au vu de son rythme, il pourrait se rapprocher des records de Messi (50) et Cristiano Ronaldo (48) sur une seule saison de Liga. « Mbappé est sur les temps de passage de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi et de Luis Suarez. Dans la mesure où il est à plus d’un but par match. En 15 journées, il a marqué 16 buts. C’est une statistique sur la donnée comptable qui est extraordinaire. L’année dernière dans une saison d’adaptation où il dit lui-même après Séville : « j’ai touché le fond », à la fin de la saison c’est 31 buts en Liga ».