Le «meilleur du monde» est à l'OM, il menace le PSG à la télé !

Roberto De Zerbi traverse un début de période compliqué sportivement parlant à l'OM avec une défaite et un nul concédés lors des deux dernières sorties de son équipe en Ligue 1. Toutefois, André-Pierre Gignac n'en démord pas : le technicien italien fait partie du gratin mondial et l'Olympique de Marseille est bâtie pour le sacre en championnat.

A l'Olympique de Marseille, l'heure n'est pas à la fête après un revers concédé en terres lilloises vendredi dernier (0-1) et un match nul au Vélodrome contre le Toulouse FC lors de la journée précédente de Ligue 1 (2-2). En ce sens, l'équipe de Roberto De Zerbi compte à présent quatre points de retard sur le PSG et cinq sur le leader du championnat qu'est le RC Lens.

«De Zerbi est un des meilleurs coachs au monde» Pas de quoi ébranler la confiance d'André-Pierre Gignac en Roberto De Zerbi. A des milliers de kilomètres de Marseille, l'ancien attaquant de l'OM (2010-2015) a toujours le sang blanc et bleu qui coule dans ses veines au Mexique. Malgré son planning avec les Tigres UANL, Gignac a le temps de suivre l'Olympique de Marseille et de dresser un constat lourd de sens sur l'entraîneur italien notamment. « Si je suis toujours cette équipe de l'OM ? Quand même, je regarde tous les matchs. L'OM c'est la souffrance aussi, c'est ce qui est beau. Si on ne souffre pas, ce n'est pas Marseille. De Zerbi est un des meilleurs coachs au monde ».