PSG : La réaction inattendue de Mbappé !

Kylian Mbappé ne serait pas transcendé par la Coupe du Monde des clubs, et ce, parce qu'il est dans l'obligation de raccourcir une nouvelle fois ses vacances d'été. Si le Real Madrid va affronter le PSG en demi-finale de la compétition, le capitaine de l'équipe de France ne serait pas excité pour autant.

Mbappé échange avec Dembélé et Hakimi

Selon les informations de L'Equipe, Kylian Mbappé ne serait pas transcendé par la Coupe du Monde des clubs. La compétition le contraignant à raccourcir une nouvelle fois ses vacances d'été. A en croire le média français, le duel face au PSG ne l'emballerait pas davantage. En effet, Kylian Mbappé ne serait pas particulièrement excité par l'idée d'affronter son ancien club. Si le Real Madrid l'emporte, il sera en finale et tentera de décrocher un 20ème titre collectif en carrière. Au contraire, si le PSG bat son équipe, Kylian Mbappé pourra partir en vacances. Malgré tout, l'ancien numéro 7 parisien échangerait de plus en plus de messages avec ses amis Ousmane Dembélé (28 ans) et Achraf Hakimi (26 ans) ces derniers jours. Reste à savoir qui va remporter ce combat fratricide au MetLife Stadium.