Kylian Mbappé - PSG : La surprise sur les réseaux !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi (21h, heure française), le PSG et le Real Madrid s’affrontent pour une place en finale de la Coupe du monde des clubs. Un choc marqué par les retrouvailles entre Kylian Mbappé et son ancien club. Sur Instagram, l’international français a d’ailleurs publié un vieux cliché de son aventure parisienne.

C’est une rencontre forcément particulière qui s’annonce ce mercredi (21h, heure française). Pour la première fois depuis son départ, Kylian Mbappé va croiser la route du PSG avec le maillot du Real Madrid sur les épaules en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Des retrouvailles qui ont lieu dans un contexte tendu alors que l’international français réclame toujours 55 millions d’euros à son ancien club.

La story de Mbappé Cette semaine, on apprenait que Kylian Mbappé avait retiré sa plainte pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature visant le PSG, une volonté d’apaiser les relations avec la formation parisienne. Et ce mardi, la star du Real Madrid a de nouveau fait un signe envers son ancienne équipe sur Instagram en publiant un cliché de lui en story, avec le maillot du PSG, sans aucun commentaire.