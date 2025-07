PSG : La catastrophe évitée de justesse !

Amadou Diawara

Opposé au Bayern en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, le PSG a perdu à la fois Willian Pacho et Lucas Hernandez. Expulsés samedi, les deux défenseurs de Luis Enrique ont écopé de deux matchs de suspension. Par conséquent, le PSG sera privé de Willian Pacho et de Lucas Hernandez jusqu'à la fin de la compétition. Heureusement pour le club de la capitale, les compteurs ont été remis à zéro pour Marquinhos, Joao Neves et Fabian Ruiz, qui étaient sous le coup d'une suspension.

Tombeur de l'Inter Miami en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs, le PSG de Luis Enrique a battu le Bayern ce samedi. Et pourtant, le club de la capitale a terminé la rencontre à 9 contre 11. Willian Pacho et Lucas Hernandez ayant tous les deux reçus un carton rouge.

Le PSG a perdu Pacho et Hernandez Malheureusement pour le PSG, la commission de discipline de la FIFA a infligé deux matchs de suspension à Willian Pacho et à Lucas Hernandez. Par conséquent, les deux défenseurs parisiens seront absents pour la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid. De surcroit, Willian Pacho et Lucas Hernandez vont manquer l'éventuelle finale contre Chelsea, et ce, en cas de victoire face à la bande à Kylian Mbappé.