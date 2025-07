PSG - Luis Enrique : L’annonce historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs opposant le PSG au Real Madrid, Luis Enrique a réitéré sa volonté de tout faire pour remporter la compétition. L'objectif du technicien espagnol est clair : marque l'histoire et rendre cette saison encore plus légendaire qu'elle ne l'est déjà.

Depuis qu'il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique enchaîne les trophées. Après une première saison lors de laquelle il avait tout raflé sur le plan national avec à la clé une demi-finale de la Ligue des champions, le technicien espagnol a cette fois-ci marqué l'histoire en remportant la première C1 du club de la capitale. Et ce n'est peut-être pas terminé. En effet, alors que le PSG affronte le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, un nouveau trophée est à portée de main. Et Luis Enrique ne veut pas manquer l'occasion d'écrire encore un peu plus l'histoire.

Luis Enrique veut continuer à écrire l'histoire du PSG « Depuis notre arrivée au club, nous avons tous marqué l’histoire. Maintenant, on a la possibilité de gagner ce tournoi qui ne se déroule que tous les quatre ans. Je pense sincèrement que ça va devenir une référence, c’est une bonne manière de partager avec des équipes de différentes parties du monde. Alors oui on est en fin de saison mais quand vous êtes à un match de la finale, la motivation va bien plus loin », lâche-t-il en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.