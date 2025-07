Mercato - PSG : Luis Enrique a eu très chaud !

A la fin de la saison 2022-2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a remercié Christophe Galtier. Pour la succession du technicien français, le club de la capitale a hésité entre Luis Enrique, Julian Nagelsmann et Xabi Alonso. Finalement, Luis Campos a décidé de miser sur l'ancien coach du FC Barcelone.

Nagelsmann était également ciblé par le PSG

A en croire Le Parisien, Luis Campos avait établi une ordre de priorité selon ses préférences, avec Luis Enrique d'abord, Xabi Alonso ensuite et enfin Julian Nagelsmann. Après l'échec Christophe Galtier, le conseiller football du PSG n'avait plus le droit à l'erreur. Ainsi, Luis Campos aurait privilégié le profil de Luis Enrique pour prendre le moins de risque possible. L'Espagnol cochant toutes les cases, développant du beau jeu et étant capable de gérer un vestiaire rempli de stars, même si Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos étaient sur le départ lors de l'été 2023. Chargé de rencontrer les trois candidats, Luis Campos aurait discuter avec Luis Enrique, Xabi Alonso et Julian Nagelsmann. Finalement, le PSG et l'Espagnol sont tout de suite tombés sous le charme l'un de l'autre. Le club parisien appréciant « l'autorité naturelle qui se dégage de sa personnalité (et) sa réputation d’entraîneur esthète ».