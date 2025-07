Le drame qui va plomber le mercato du PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En attendant la fin de la Coupe du monde des clubs, le PSG se contente d'activer des pistes sur le mercato avant de concrètement accélérer sur certains dossiers. C'est le cas de Rodrygo, sur lequel le Real Madrid ne compte plus pour la saison prochaine. Mais alors que le PSG serait dans le coup, la blessure de Jamal Musiala relance totalement ce dossier.

La blessure de Musiala pousse le Bayern Munich à s'activer aussi

Par conséquent, un départ de Rodrygo semble plus crédible que jamais, mais le PSG ne sera évidemment pas seul dans ce dossier. Alors que l'intérêt d'Arsenal et de Manchester City est connu de longue date, Eduardo Inda ajoute un autre grand club européen. « Une autre équipe est entrée en scène et pourrait intéresser le joueur. Il s'agirait du Bayern Munich », assure le directeur d'OK Diario de passage sur le plateau du Chiringuito. Il faut dire que le club bavarois a perdu Jamal Musiala pour plusieurs mois après sa grave blessure contre le PSG, tandis que Leroy Sané est parti. Le recrutement d'un ailier est devenu une priorité au Bayern, et le refus de Nico Williams, qui a prolongé à Bilbao, pousse les Allemands à se tourner vers Rodrygo. Une offre serait même imminente.