PSG : L’OM l’a complètement choqué !

Ce mardi soir, l’OM a réalisé un gros coup en battant l’Ajax Amsterdam au Vélodrome (4-0). Marseille lance donc sa campagne européenne avec une très belle victoire, le tout après avoir battu le PSG et Strasbourg en championnat. Pour le coach du club néerlandais John Heitinga, les Phocéens n’étaient pas à prendre à la légère après avoir battu Paris.

Le gros coup réalisé par l’OM. Après une défaite inaugurale contre le Real Madrid, le club phocéen a bien rebondi en Ligue des Champions avec sa première victoire dans la compétition ce mardi soir. La formation de Roberto De Zerbi n’a laissé aucune chance à l’Ajax.

L’OM gifle l’Ajax L’OM a infligé une correction au club néerlandais, par l’intermédiaire d’un doublé d’Igor Paixao, Mason Greenwood, et Pierre-Emerick Aubameyang. Jamais l’Ajax n’aura été en capacité d’inquiéter les Marseillais, qui après avoir disposé du PSG et de Strasbourg en championnat, confirment leur belle dynamique sur le plan européen. En revanche, du côté du club néerlandais, c’est la douche froide.