Andrés Iniesta à l’OM, c’est confirmé !

Prêté avec option d’achat par le RB Leipzig le dernier jour du mercato, Arthur Vermeeren a eu peu l’occasion de se montrer depuis qu’il est à l’OM, mais a affiché de belles promesses mardi face à l’Ajax Amsterdam (4-0). Un joueur qui prend Andrés Iniesta en exemple et comme le confiait David Penneman, son ancien sélectionneur chez les U17 belges, il y a deux ans, les comparaisons avec la légende du FC Barcelone « ne sont pas volées ».
Comme le confiait Medhi Benatia après la victoire face à l’Ajax Amsterdam (4-0), contre qui il a connu sa première titularisation, Arthur Vermeeren aurait pu débarquer à l’OM un an avant. Prêté avec option d’achat par le RB Leipzig le dernier jour du mercato estival, le milieu de terrain âgé de 20 ans représente « le présent et aussi le futur du club », a assuré Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse.
« Andrés Iniesta, c'est un exemple pour moi »
« Il y a beaucoup de joueurs différents dans l'équipe qui sont complémentaires. Mes qualités, c'est surtout la vision du jeu, la compréhension du match, pour pouvoir avoir un pas d'avance sur l'adversaire. Avec la balle au pied, je suis très calme, j'ai de la confiance, je peux récupérer des ballons. Andrés Iniesta, c'est un exemple pour moi. Mes objectifs sont de prendre les matchs un par un. J'ai eu une période difficile donc j'essaie de bâtir ma confiance », confiait Arthur Vermeeren, présent face aux journalistes juste avant l’entraîneur de l’OM.
« Les analogies avec Andrés Iniesta ne sont pas volées »
« On dirait qu'il a été formé à la Masia », disait David Penneman, son ancien entraîneur chez les U17 belges, auprès de La Dernière Heure, en janvier 2023, lui qui voyait déjà des similitudes avec Andrés Iniesta. « Les analogies avec Andrés Iniesta ne sont pas volées. Je sais que ce genre de comparaison est à double tranchant car il connaîtra des creux. Mais son QI foot est incroyable. Même l'histoire de sa première sélection est amusante. J'allais scouter d'autres joueurs des U18 de l'Antwerp à l'été 2021 et j'ai vu Arthur. Il était le meilleur joueur sur le terrain tout en étant peu visible. »