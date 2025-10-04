Andrés Iniesta à l’OM, c’est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté avec option d’achat par le RB Leipzig le dernier jour du mercato, Arthur Vermeeren a eu peu l’occasion de se montrer depuis qu’il est à l’OM, mais a affiché de belles promesses mardi face à l’Ajax Amsterdam (4-0). Un joueur qui prend Andrés Iniesta en exemple et comme le confiait David Penneman, son ancien sélectionneur chez les U17 belges, il y a deux ans, les comparaisons avec la légende du FC Barcelone « ne sont pas volées ».

Comme le confiait Medhi Benatia après la victoire face à l’Ajax Amsterdam (4-0), contre qui il a connu sa première titularisation, Arthur Vermeeren aurait pu débarquer à l’OM un an avant. Prêté avec option d’achat par le RB Leipzig le dernier jour du mercato estival, le milieu de terrain âgé de 20 ans représente « le présent et aussi le futur du club », a assuré Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse.

« Andrés Iniesta, c'est un exemple pour moi » « Il y a beaucoup de joueurs différents dans l'équipe qui sont complémentaires. Mes qualités, c'est surtout la vision du jeu, la compréhension du match, pour pouvoir avoir un pas d'avance sur l'adversaire. Avec la balle au pied, je suis très calme, j'ai de la confiance, je peux récupérer des ballons. Andrés Iniesta, c'est un exemple pour moi. Mes objectifs sont de prendre les matchs un par un. J'ai eu une période difficile donc j'essaie de bâtir ma confiance », confiait Arthur Vermeeren, présent face aux journalistes juste avant l’entraîneur de l’OM.