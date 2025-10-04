Surprise à l'OM, le coup que personne n'a vu venir !

Ce samedi après-midi, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du FC Metz, et ce, pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Pour ce rendez-vous au stade Saint-Symphorien, Roberto De Zerbi a créé la surprise en titularisant Robinio Vaz (18 ans) à la pointe de son attaque.
Metz-OM : Vaz a été aligné d'entrée
Pour affronter le FC Metz, Roberto De Zerbi a pris une décision surprenante. Plutôt que de titulariser Amine Gouiri ou Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de son attaque, le coach de l'OM a préféré faire confiance à Robinio Vaz.
Vaz, le 3ème plus jeune titulaire de l'OM
Face au FC Metz, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en alignant d'entrée Robinio Vaz. Agé de 18 ans et 229 jours, le crack de l'OM a été titularisé pour la première fois sous les couleurs du club ciel et blanc. Il devient d'ailleurs le troisième plus jeune joueur à être dans le XI de départ du club marseillais depuis 2010, derrière Boubacar Kamara (18 ans et 128 jours vs Dijon en mars 2018) et Emran Soglo (18 ans et 38 jours vs Metz en août 2023).