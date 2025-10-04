Surprise à l'OM, le coup que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du FC Metz, et ce, pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Pour ce rendez-vous au stade Saint-Symphorien, Roberto De Zerbi a créé la surprise en titularisant Robinio Vaz (18 ans) à la pointe de son attaque.

Metz-OM : Vaz a été aligné d'entrée Pour affronter le FC Metz, Roberto De Zerbi a pris une décision surprenante. Plutôt que de titulariser Amine Gouiri ou Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de son attaque, le coach de l'OM a préféré faire confiance à Robinio Vaz.