Mercato : Il va quitter l’OL, son clan vend déjà la mèche ?

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, Malick Fofana n’est pas passé loin de quitter l’OL. L’international belge avait attiré l’attention de nombreuses formations prestigieuses, mais il a finalement décidé de rester à Lyon. Cela ne semble toutefois n’être que partie remise, puisqu’à entendre les déclarations de l’agent de l’attaquant, un transfert devrait arriver très prochainement.

Après Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette, l’OL va-t-il perdre un nouvel attaquant ? Alors qu’il était déjà fortement courtisé cet été, Malick Fofana continue d’intéresser certains grands clubs européens. Son agent ne l’a d’ailleurs pas caché, il pense déjà à un transfert pour l’attaquant de 20 ans.

« S’il réussit, il pourra passer de Lyon à un club du top 10 » Interrogé par le quotidien belge néerlandophone Het Laatste Nieuws, Frederico Pena, le directeur général de Roc Nation Sports, qui est l’agence qui représente les intérêts de Malick Fofana, a livré quelques indiscrétions sur l’avenir de son poulain. Selon lui, l’attaquant de l’OL devrait quitter la Ligue 1 l’été prochain, s’il réussit une bonne Coupe du monde. « C’est la saison où Fofana veut se montrer au monde, surtout à la Coupe du Monde. S’il réussit, il pourra passer de Lyon à un club du top 10. On croit beaucoup en lui à Roc Nation. Liverpool, le Bayern, Manchester City : voilà les clubs où il a sa place. »