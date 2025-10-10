Mercato : Il va quitter l’OL, son clan vend déjà la mèche ?

Lors du dernier mercato estival, Malick Fofana n’est pas passé loin de quitter l’OL. L’international belge avait attiré l’attention de nombreuses formations prestigieuses, mais il a finalement décidé de rester à Lyon. Cela ne semble toutefois n’être que partie remise, puisqu’à entendre les déclarations de l’agent de l’attaquant, un transfert devrait arriver très prochainement.
Après Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette, l’OL va-t-il perdre un nouvel attaquant ? Alors qu’il était déjà fortement courtisé cet été, Malick Fofana continue d’intéresser certains grands clubs européens. Son agent ne l’a d’ailleurs pas caché, il pense déjà à un transfert pour l’attaquant de 20 ans.
« S’il réussit, il pourra passer de Lyon à un club du top 10 »
Interrogé par le quotidien belge néerlandophone Het Laatste Nieuws, Frederico Pena, le directeur général de Roc Nation Sports, qui est l’agence qui représente les intérêts de Malick Fofana, a livré quelques indiscrétions sur l’avenir de son poulain. Selon lui, l’attaquant de l’OL devrait quitter la Ligue 1 l’été prochain, s’il réussit une bonne Coupe du monde. « C’est la saison où Fofana veut se montrer au monde, surtout à la Coupe du Monde. S’il réussit, il pourra passer de Lyon à un club du top 10. On croit beaucoup en lui à Roc Nation. Liverpool, le Bayern, Manchester City : voilà les clubs où il a sa place. »
« Il a le potentiel pour devenir une star mondiale comme Kylian Mbappé »
Reste à voir quel club sera intéressé par Malick Fofana l’été prochain. En tout cas, l’attaquant de l’OL coûtera sûrement cher, car selon Frederico Pena il a le potentiel pour devenir le prochain Kylian Mbappé. « On veut faire sortir Fofana de sa coquille. Il a le potentiel pour devenir une star mondiale comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou Kevin De Bruyne, mais il faut aussi qu’il devienne une personnalité en dehors du terrain. C’est ce sur quoi nous voulons travailler ensemble. »