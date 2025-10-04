L'OM annonce deux renforts !

Alexis Brunet

Si souvent la trêve internationale fait très peur à certains entraîneurs, Roberto De Zerbi l’attend avec impatience. En effet, l’entraîneur de l’OM a affirmé en conférence de presse qu’après cette dernière Geoffrey Kondogbia et Ahmed Junior Traoré devraient faire leur retour, eux qui sont blessés actuellement. Deux retours importants pour le club phocéen.

Cet été, l’OM a réalisé un mercato très quantitatif. Le club phocéen a fait venir de nombreux joueurs, afin d’offrir de nombreuses possibilités à Roberto De Zerbi. Cela permet surtout de faire face aux blessures, qui sont parfois très nombreuses au cours de la saison.

De Zerbi annonce les retours de Kondogbia et Traoré Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a d’ailleurs donné des nouvelles de deux blessés de l’OM, Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré. L’entraîneur marseillais a donné une date pour le retour des deux joueurs. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « J'espère les récupérer après la trêve (Traoré et Kondogbia). Déjà on verra s'ils seront prêts quand on reprendra les entraînements. Le mois d'octobre est un mois très important. On a Le Havre, Lens, Angers à domicile, on se déplace à Auxerre où l'an dernier ils nous ont fait saigner. Des matchs très difficiles. »