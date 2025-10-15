Neymar coiffeur d’un joueur de l’OM, l’improbable anecdote !

Arrivé cet été à l’OM en provenance de West Ham, Emerson Palmieri avait fait ses débuts au Brésil, sous les couleurs de Santos. Là-bas, il a notamment côtoyé Neymar, avant que ce dernier ne rejoigne le FC Barcelone, et a livré une anecdote sur le moment où l’ancien joueur du PSG lui a rasé la tête.
Dans un entretien accordé à Calciomercato, Emerson Palmieri est revenu sur son mercato estival et son transfert à l’OM en provenance de West Ham, mais également sur ses débuts en professionnel à Santos et quand Neymar s’était improvisé comme son coiffeur.
« C'était un rituel d'initiation »
« Quand Neymar m’a rasé la tête à Santos ? Je venais d'intégrer l'équipe première après avoir remporté la plus importante coupe brésilienne chez les jeunes. Neymar s'est approché de moi et m'a dit : “Félicitations pour tout, mais ici, ça marche comme ça.” C'était un rituel d'initiation, je crois que c'est aussi arrivé à Felipe Anderson », a raconté Emerson Palmieri.
« C'était vraiment moche… »
« Quelle coupe m’a-t-il faite ? N'en parlons pas, c'était vraiment moche... », a ajouté le latéral gauche de l’OM. « Mais quand on est jeune et qu'un joueur comme Neymar vient vous taquiner, c'est toujours sympa, et puis les cheveux repoussent ».