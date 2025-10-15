Neymar coiffeur d’un joueur de l’OM, l’improbable anecdote !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé cet été à l’OM en provenance de West Ham, Emerson Palmieri avait fait ses débuts au Brésil, sous les couleurs de Santos. Là-bas, il a notamment côtoyé Neymar, avant que ce dernier ne rejoigne le FC Barcelone, et a livré une anecdote sur le moment où l’ancien joueur du PSG lui a rasé la tête.

Dans un entretien accordé à Calciomercato, Emerson Palmieri est revenu sur son mercato estival et son transfert à l’OM en provenance de West Ham, mais également sur ses débuts en professionnel à Santos et quand Neymar s’était improvisé comme son coiffeur.

« C'était un rituel d'initiation » « Quand Neymar m’a rasé la tête à Santos ? Je venais d'intégrer l'équipe première après avoir remporté la plus importante coupe brésilienne chez les jeunes. Neymar s'est approché de moi et m'a dit : “Félicitations pour tout, mais ici, ça marche comme ça.” C'était un rituel d'initiation, je crois que c'est aussi arrivé à Felipe Anderson », a raconté Emerson Palmieri.