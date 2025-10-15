Signature à l’OM : Un gros joueur raconte son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après être arrivé au terme de son contrat avec le LOSC en juin dernier, Angel Gomes avait l'embarras du choix sur le marché des transferts mais a finalement privilégié le projet de l'OM. Et le milieu international anglais se livre sur les coulisses de son arrivée au sein du club phocéen cet été.

Alors qu'il avait l'embarras du choix avec notamment des intérêts en Premier League comme il l'avait annoncé le jour de sa présentation en conférence de presse, Angel Gomes a finalement privilégié le projet de l'OM cet été. Et le milieu offensif anglais de 25 ans, interrogé par Le Phocéen sur ce choix majeur à faire pendant le mercato estival, ne cache pas son bonheur d'avoir choisi l'OM.

« Les gens oublient parfois à quel point Marseille est un grand club » « Je suis très heureux d’être ici. Quand j’ai eu mes discussions en pré-saison avec le coach et le staff, ça a rendu mon choix plus facile. Je pense que les gens oublient parfois à quel point Marseille est un grand club », confie Angel Gomes, très admiratif de ce que représente l'OM dans le football français.