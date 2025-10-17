Mercato : Transfert à Paris, il déballe toutes les coulisses !

Promu en Ligue 1, le Paris FC a réalisé un gros mercato cet été. Parmi les joueurs ayant rejoint le club parisien, on retrouve notamment un certain Pierre Lees-Melou. Arrivé en provenance de Brest, l'expérimenté milieu de terrain a donc été séduit par la proposition du PFC. Lees-Melou en a d'ailleurs dit plus sur comment il avait été convaincu.
Pensant initialement boucler le transfert de Benjamin André, le Paris FC a finalement dû revoir ses plans. Ainsi, au milieu de terrain, c'est Pierre Lees-Melou qui a été recruté pour apporter toute son expérience. Débarqué en provenance de Brest, le joueur de 32 ans a donc rejoint le promu parisien. Annoncé à l'OL cet été, Lees-Melou se trouve ainsi désormais au PFC.
« Ils m'ont dit qu'ils aimaient bien le joueur et la personne que je suis »
Comment Pierre Lees-Melou s'est-il retrouvé au Paris FC ? L'ancien de Brest en a dit plus sur son transfert. Ainsi, dans des propos accordés à Eurosport, il a expliqué : « Que m'ont dit les dirigeants du Paris FC ? Ils m'ont dit qu'ils aimaient bien le joueur et la personne que je suis. Le Paris FC fait attention à qui il recrute, pas seulement sur le terrain mais par rapport à la personnalité du joueur ».
« L'idée était aussi que j'apporte mon expérience »
« Moi, l'idée était aussi que j'apporte mon expérience. Je connais la Ligue 1 (239 matches) et j'ai participé à la Ligue des champions (9 rencontres). Pour un projet comme ça, c'est important de ne pas avoir que des jeunes joueurs », a poursuivi Lees-Melou.