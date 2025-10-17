Mercato : Transfert à Paris, il déballe toutes les coulisses !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Promu en Ligue 1, le Paris FC a réalisé un gros mercato cet été. Parmi les joueurs ayant rejoint le club parisien, on retrouve notamment un certain Pierre Lees-Melou. Arrivé en provenance de Brest, l'expérimenté milieu de terrain a donc été séduit par la proposition du PFC. Lees-Melou en a d'ailleurs dit plus sur comment il avait été convaincu.

Pensant initialement boucler le transfert de Benjamin André, le Paris FC a finalement dû revoir ses plans. Ainsi, au milieu de terrain, c'est Pierre Lees-Melou qui a été recruté pour apporter toute son expérience. Débarqué en provenance de Brest, le joueur de 32 ans a donc rejoint le promu parisien. Annoncé à l'OL cet été, Lees-Melou se trouve ainsi désormais au PFC.

« Ils m'ont dit qu'ils aimaient bien le joueur et la personne que je suis » Comment Pierre Lees-Melou s'est-il retrouvé au Paris FC ? L'ancien de Brest en a dit plus sur son transfert. Ainsi, dans des propos accordés à Eurosport, il a expliqué : « Que m'ont dit les dirigeants du Paris FC ? Ils m'ont dit qu'ils aimaient bien le joueur et la personne que je suis. Le Paris FC fait attention à qui il recrute, pas seulement sur le terrain mais par rapport à la personnalité du joueur ».