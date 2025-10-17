Signature à l’OM : Il n’a jamais vu ça !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé à la fin du mercato estival en provenance de West Ham pour un million d’euros, Emerson Palmeiri est déjà séduit par Roberto De Zerbi. Interrogé par Maritima, le nouveau défenseur de l’OM se montre dithyrambique à l’égard de son entraîneur, unique en son genre.

Cet été, l’Olympique de Marseille a mis la main sur douze nouveaux joueurs, dont Emerson Palmeiri, arrivé en provenance de West Ham pour un million d’euros, bonus compris. Une excellente pioche de la part du club phocéen, qui a vu sa recrue s’installer directement dans le onze de Roberto De Zerbi. Et entre les deux hommes, une excellente relation s’est tout de suite nouée.

« De Zerbi est pour moi un entraîneur vraiment moderne » « Le coach est pour moi un entraîneur vraiment moderne. Dans le football d’aujourd’hui il y a beaucoup de critiques, de choses négatives qui arrivent en dehors du terrain et la chose la plus importante pour lui c’est la partie humaine : Comment tu te sens, comment va ta famille, ta vie, comment tu gères la pression, il prend toujours soin de ça afin de laisser les joueurs tranquilles pour jouer », confie l’international italien, dans des propos accordés à Maritima.