Luis Enrique, Pep Guardiola... La grande annonce à l'OM !

Nouvelle entraîneure des Marseillaises, l’équipe féminine du club, Corinne Diacre s’est confiée sur le style de jeu qu’elle veut mettre en place à l’OM. Si Luis Enrique et Pep Guardiola font partie de ses inspirations, elle veut d’abord s’atteler à simplement gagner des matchs peu importe la manière avant d’instaurer son projet de jeu.

Après avoir débuté son aventure à l’OM par une victoire en Coupe LFFP le week-end dernier contre Rodez (1-2), Corinne Diacre se prépare à diriger son premier match de championnat samedi face au Paris FC. Une rencontre au cours de laquelle on ne devrait pas encore entrevoir les idées de jeu de la nouvelle entraîneure des Marseillaises, inspirée par Luis Enrique, Pep Guardiola et Gian Piero Gasperini.

« Le projet, ça va être de gagner des matchs » « J’aime beaucoup le jeune prôné par le PSG avec Luis Enrique. J’aime bien également Gasperini et puis toujours fan de Pep Guardiola », confiait Corinne Diacre l’année dernière, mais comme elle l’a expliqué à So Foot, il va falloir attendre avant de voir son propre style à l’OM.