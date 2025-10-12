Mercato : Une femme à la tête de l'OM, les coulisses révélées !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 51 ans, Corinne Diacre est aujourd'hui à la tête des Marseillaises. Mais comment s'est-elle retrouvée sur le banc de l'équipe féminine de l'OM ? A la recherche de quelqu'un pour diriger ses joueuses au cours des dernières semaines, le club phocéen a donc fini par porter son choix sur Corinne Diacre. Un processus sur lequel est revenue l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France féminine.

Lundi dernier, dans un communiqué, l'OM officialisait la nomination de Corinne Diacre à la tête des Marseillaises, l'équipe féminine du club phocéen. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la nomination de Corinne Diacre au poste d’entraîneure des Marseillaises », pouvait-on ainsi lire. De retour sur un banc après son expérience à la tête des Bleues, Diacre est désormais à Marseille et voilà qu'elle en a dit plus sur les coulisses de son arrivée sur la Canebière. https://le10sport.com/football/ligue1/om/om-de-zerbi-quitte-marseille-la-meilleure-chose-que-jai-faite-760729

« Ça s'est fait assez vite » Ayant récemment signé à l'OM, Corinne Diacre s'est exprimée pour les médias du club phocéen. Ça a donc été l'occasion pour elle de révéler comment elle s'est retrouvée à la tête des Marseillaises, expliquant ainsi : « Comment ça s'est passé ? Qui m'a contacté ? Ça s'est fait assez vite finalement. J'étais sur un premier déplacement avec la FIFA puis au fil des jours, ça s'est accéléré et puis ça s'est concrétisé sur un deuxième déplacement avec la FIFA ».