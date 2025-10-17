OM : De Zerbi vend la mèche pour une grosse surprise

Alors que l’OM reçoit Le Havre samedi pour le compte de la huitième journée de Ligue 1, il pourrait y avoir une surprise dans les cages marseillaises. Présent ce vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a laissé entendre que Jeffrey de Lange pourrait être titularisé à la place de Geronimo Rulli, comme cela avait été le cas contre Lorient.
À la veille de la réception du Havre, Roberto De Zerbi a fait le point sur les absents du côté de l’OM, confirmant qu’Amine Gouiri serait bien forfait pour cette rencontre : « Kondogbia et Traoré ont besoin encore d'un peu de temps, Facundo Medina sera absent plusieurs matchs encore. Gouiri ne sera pas là demain encore. »
Rulli revenu tardivement de sélection
D’autres joueurs quant à eux sont revenus tardivement de sélection : « Je n'ai pas encore vu Murillo, Balerdi, Rulli ni Aguerd, ils ne se sont pas encore entraînés. J'ai l'impression qu'ils vont bien. » Il pourrait alors y avoir un changement au poste de gardien à l’OM face au Havre.
« C’est possible que ce soit De Lange »
« C’est possible que ce soit De Lange. On verra, peut-être », a ajouté Roberto De Zerbi. Après la précédente trêve internationale, Jeffrey de Lange avait déjà été titularisé à la place de Geronimo Rulli, ce qui n’avait pas empêché l’OM ne largement s’imposer contre Lorient (4-0).