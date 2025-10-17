OM : De Zerbi vend la mèche pour une grosse surprise

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM reçoit Le Havre samedi pour le compte de la huitième journée de Ligue 1, il pourrait y avoir une surprise dans les cages marseillaises. Présent ce vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a laissé entendre que Jeffrey de Lange pourrait être titularisé à la place de Geronimo Rulli, comme cela avait été le cas contre Lorient.

À la veille de la réception du Havre, Roberto De Zerbi a fait le point sur les absents du côté de l’OM, confirmant qu’Amine Gouiri serait bien forfait pour cette rencontre : « Kondogbia et Traoré ont besoin encore d'un peu de temps, Facundo Medina sera absent plusieurs matchs encore. Gouiri ne sera pas là demain encore. »

Rulli revenu tardivement de sélection D’autres joueurs quant à eux sont revenus tardivement de sélection : « Je n'ai pas encore vu Murillo, Balerdi, Rulli ni Aguerd, ils ne se sont pas encore entraînés. J'ai l'impression qu'ils vont bien. » Il pourrait alors y avoir un changement au poste de gardien à l’OM face au Havre.