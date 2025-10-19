L'OM perd un joueur, l'accord est officiel !

Amadou Diawara

Victime d'une énième luxation de l'épaule, Amine Gouiri va se faire opérer. En effet, l'OM a annoncé que la décision avait été prise d'un commun accord avec l'international algérien. A la suite de son intervention chirurgicale, Amine Gouiri devrait manquer trois mois de compétition.

«Un commun accord entre le joueur et le club» « L’Olympique de Marseille informe que son attaquant Amine Gouiri va être opéré de l’épaule droite. Cette intervention, décidée d’un commun accord entre le joueur et le club, fait suite à plusieurs épisodes de luxation survenus ces derniers mois. Amine observera une période de rééducation estimée à environ trois mois », a écrit l'OM, avant d'en rajouter une couche.