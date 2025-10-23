Mercato - OM : Pierre Ménès confirme un transfert l’été prochain ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement prêté avec option d'achat par le RB Leipzig à l'OM, Arthur Vermeeren pourrait être définitivement transféré au sein du club phocéen lors du prochain mercato estival. Roberto De Zerbi avait ouvert la porte, et Pierre Ménès voit déjà le milieu de terrain belge comme un élément important à long-terme pour l'OM.

Du haut de ses 20 ans seulement, Arthur Vermeeren est en train de s'imposer comme un élément prometteur avec l'OM. Arrivé du RB Leipzig sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat durant le mercato estival, le jeune milieu de terrain belge était suivi depuis un moment par le club phocéen. Et ses récentes performances, comme celle de mercredi soir en Ligue des Champions face au Sporting Lisbonne, laissent entrevoir un bel avenir à l'OM pour Vermeeren.

« Sur la durée, il va s’imposer dans cette équipe » Dans son debrief du match sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a encensé Arthur Vermeeren : « Dès qu’il a le ballon dans les pieds, ça pue l’intelligence, la qualité de passe, le jeu collectif… Je pense que c’est un joueur qui, sur la durée, va s’imposer dans cette équipe parce qu’il a quand même des qualités très au-dessus de la moyenne », confie Ménès, qui voit donc rester sur la durée à l'OM et donc être définitivement transféré l'été prochain.