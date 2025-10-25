Luis Enrique dégage une star : Une polémique éclate au PSG ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au Pari Saint-Germain. Un choix surprenant qui a beaucoup fait parler cet été et qui serait la conséquence directe des choix de Luis Enrique, pas vraiment fan de l’Italien et plus séduit par un joueur comme Lucas Chevalier.

Le PSG n’a que très peu changé cet été, avec seulement trois recrues. Pourtant, l’un des acteurs principaux de la victoire en Ligue des Champions n’est plus là ! A un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma s’est vu montrer la porte de sortie à Paris, où on l’a remplacé au pied levé par Lucas Chevalier, arrivé du LOSC.

Luis Enrique ne voulait plus de lui Au départ, le club parisien avait prétexté des problèmes dans les négociations de contrat avec Donnarumma, pour justifier ce départ. Mais au fil des semaines les langues se sont déliées et on a finalement appris que c’est Luis Enrique qui aurait tout simplement écarté le gardien italien, qui n’avait pas le profil parfait pour le football qu’il souhaite mettre en place au PSG.