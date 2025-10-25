Une star du PSG déclare sa flamme... à Marseille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A Marseille, Joao Neves a vécu un baptême de feu couronné de succès en tant que joueur du PSG à l'automne dernier. Buteur et vainqueur de son premier Classique, le milieu de terrain portugais a déclaré sa flamme à sa compagne en guise de célébration. Et ce, de manière subtile. Madalena Aragão raconte.

Il y a près d'un an, Joao Neves vivait son premier Classique en tant que joueur du PSG. Dans l'antre de l'OM, le milieu de terrain portugais climatisé le Vélodrome dès la 7ème minute de jeu avec un but. Score final : 3-0 pour le Paris Saint-Germain avec une célébration très spéciale et intimiste de Joao Neves.

«Si on est loin les uns des autres et qu’on veut se dire je t’aime, on fait trois signes de la main» Sa compagne Madalena Aragão s'est confiée à Mega Hits sur ce moment unique à ses yeux de Joao Neves et son histoire au PSG. Le Portugais de 20 ans montrait le chiffre 3 avec ses doigts de main. Quelle est la signification derrière ce geste ? « Dans ma famille, on a un rituel. Si on est loin les uns des autres et qu’on veut se dire je t’aime, on fait trois signes de la main : 1, 2 et 3 ».