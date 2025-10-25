Une star du PSG déclare sa flamme... à Marseille !

A Marseille, Joao Neves a vécu un baptême de feu couronné de succès en tant que joueur du PSG à l'automne dernier. Buteur et vainqueur de son premier Classique, le milieu de terrain portugais a déclaré sa flamme à sa compagne en guise de célébration. Et ce, de manière subtile. Madalena Aragão raconte.
Il y a près d'un an, Joao Neves vivait son premier Classique en tant que joueur du PSG. Dans l'antre de l'OM, le milieu de terrain portugais climatisé le Vélodrome dès la 7ème minute de jeu avec un but. Score final : 3-0 pour le Paris Saint-Germain avec une célébration très spéciale et intimiste de Joao Neves.
«Si on est loin les uns des autres et qu’on veut se dire je t’aime, on fait trois signes de la main»
Sa compagne Madalena Aragão s'est confiée à Mega Hits sur ce moment unique à ses yeux de Joao Neves et son histoire au PSG. Le Portugais de 20 ans montrait le chiffre 3 avec ses doigts de main. Quelle est la signification derrière ce geste ? « Dans ma famille, on a un rituel. Si on est loin les uns des autres et qu’on veut se dire je t’aime, on fait trois signes de la main : 1, 2 et 3 ».
«Quand je l’ai vu célébrer comme ça : j’ai pleuré de joie»
Le fait que Joao Neves ait effectué cette célébration chez l'ennemi du PSG à Marseille est quelque chose qui tient à cœur à Madalena Aragão. « Et lors de son premier but avec le PSG contre Marseille, il a fait ces signes. Quand je l’ai vu célébrer comme ça : j’ai pleuré de joie. C’est devenu sa célébration ». Une déclaration d'amour.