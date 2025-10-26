Départ d’Hakimi : Panique au PSG !

Ce samedi, Achraf Hakimi a prouvé une fois de plus qu’il était sans doute le meilleur latéral droit de la planète. Auteur d’un doublé, l’international marocain a contribué à la large victoire du PSG sur la pelouse de Brest (0-3). Son départ pour la CAN entre décembre et janvier est ainsi plus redouté que jamais chez les Rouge-et-Bleu.
Achraf Hakimi est très certainement le meilleur latéral droit du monde. Et ce samedi, l’international marocain l’a une nouvelle fois prouvé. Le défenseur de 26 ans a inscrit un doublé et a ainsi contribué à la large victoire du PSG contre Brest (0-3). Mais d’ici quelques semaines, Achraf Hakimi va quitter les siens.
Hakimi va bientôt quitter le PSG
Le joueur du PSG va en effet s’envoler pour le Maroc entre décembre et janvier pour y disputer la CAN 2025. Ce tournoi, Achraf Hakimi rêve de le remporter avec son pays. Mais son absence sera à coup sûr préjudiciable pour le PSG. Sans son latéral droit, le jeu de Luis Enrique va perdre en imprévisibilité étant donné son profil unique comme le rapporte Le Parisien. Ce scénario serait d’ailleurs plus que redouté chez les champions d’Europe, et il sera inévitable.
Nouveau casse-tête pour Luis Enrique ?
Le PSG devra donc rapidement trouver une solution pour remplacer Achraf Hakimi. Warren Zaïre-Emery ou encore Joao Neves ont déjà évolué à ce poste sous les ordres de Luis Enrique. Mais les deux joueurs n’auront sans doute pas le même rendement que le Marocain, qui ne cesse d’impressionner chez les Rouge-et-Bleu. À suivre...