Départ d’Hakimi : Panique au PSG !

Pierrick Levallet

Ce samedi, Achraf Hakimi a prouvé une fois de plus qu’il était sans doute le meilleur latéral droit de la planète. Auteur d’un doublé, l’international marocain a contribué à la large victoire du PSG sur la pelouse de Brest (0-3). Son départ pour la CAN entre décembre et janvier est ainsi plus redouté que jamais chez les Rouge-et-Bleu.

Achraf Hakimi est très certainement le meilleur latéral droit du monde. Et ce samedi, l’international marocain l’a une nouvelle fois prouvé. Le défenseur de 26 ans a inscrit un doublé et a ainsi contribué à la large victoire du PSG contre Brest (0-3). Mais d’ici quelques semaines, Achraf Hakimi va quitter les siens.

Hakimi va bientôt quitter le PSG Le joueur du PSG va en effet s’envoler pour le Maroc entre décembre et janvier pour y disputer la CAN 2025. Ce tournoi, Achraf Hakimi rêve de le remporter avec son pays. Mais son absence sera à coup sûr préjudiciable pour le PSG. Sans son latéral droit, le jeu de Luis Enrique va perdre en imprévisibilité étant donné son profil unique comme le rapporte Le Parisien. Ce scénario serait d’ailleurs plus que redouté chez les champions d’Europe, et il sera inévitable.