Des joueurs du PSG moqués : Le chambrage révélé dans le vestiaire !

La saison dernière, les joueurs du PSG ont disputé un nombre très important de matchs et forcément les organismes ont été mis à rude épreuve. De nombreux Parisiens en payent d’ailleurs le prix cette année, puisque les blessures sont légion au sein du club de la capitale. D’ailleurs, ceux qui n’ont pas ce genre de problème se feraient largement chambrer dans le vestiaire du champion d’Europe.

Depuis le début de la saison, le PSG est frappé par une sorte de malédiction. Le club de la capitale doit faire face à de nombreuses blessures de ses joueurs cadres. Dernièrement, c’est par exemple Désiré Doué qui a rechuté et qui sera absent pendant plusieurs semaines après l’avoir déjà été quelque temps auparavant.

Le vestiaire du PSG chambre les joueurs non blessés Depuis le début de la saison, presque tous les joueurs qui sont encore au PSG et qui ont débuté la finale de la Ligue des champions sont blessés. Les exceptions sont donc rares et d’après les informations de L’Équipe, ceux qui ne se sont toujours pas blessés sont régulièrement chambrés par le vestiaire parisien.