«Dégoûté» par le PSG, il se lâche en direct !

Alexis Brunet

Ce samedi, le PSG recevait l’OGC Nice au Parc des princes pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Pendant quasiment tout le match, les Parisiens ont buté sur des Niçois très regroupés en défense, mais finalement Gonçalo Ramos a délivré Paris à la dernière minute (1-0). Une défaite qui a de quoi dégoûter Yehvann Diouf.

Le PSG a longtemps cru qu’il n’allait pas réussir à s’imposer face à l’OGC Nice ce samedi soir au Parc des princes. Ultra-dominateur, le club de la capitale n'est parvenu à faire la différence qu’à la 94ème minute, par l’intermédiaire de Gonçalo Ramos, entré en jeu à la 72ème.

Yehvann Diouf est dégoûté L’OGC Nice pensait donc repartir avec un point de Paris, mais Gonçalo Ramos en a finalement décidé autrement. Après la rencontre, en direct, Yehvann Diouf a évoqué sa frustration au micro de beIN SPORTS. « Forcément dégoûté. On se joue à 20 secondes, même pas. On est sur plusieurs bons matchs, il faut pas s'arrêter à cette défaite. Ce n'est pas ce qui va définir notre saison. On a deux matchs importants la semaine prochaine, on va essayer de digérer la défaite, comprendre le but qu'on a concédé et après on va avancer, y a pas le choix. J'essaie d'être le plus rassurant possible, j'ai un peu de déchet au pied mais j'essaie de donner le maximum. Il faut prendre du recul, oui on a perdu contre Paris mais sur les cinq derniers matchs on fait cinq très bons matchs où on prend beaucoup de points. Ce n'est pas une fin en soi. »