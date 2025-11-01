Ousmane Dembélé : Le coup de poker qui régale le PSG

Ce samedi après-midi, le PSG s’est imposé à domicile face à l’OGC Nice (1-0). Laissé sur le banc afin de le préserver, Ousmane Dembélé est finalement entré en jeu en fin de rencontre. A l’issue de ce beau succès en championnat, Luis Enrique s’est félicité de la rentrée du Ballon d’Or 2025.
Le PSG se relance ! Suite à son match nul sur la pelouse de Lorient en début de semaine, le club parisien avait à cœur de renouer avec le succès à domicile. Ce samedi, Paris accueillait l’OGC Nice au Parc des Princes, dans une rencontre qui a été marquée par l’ultra domination des hommes de Luis Enrique.
Le PSG s’en sort
Après avoir longtemps lutté contre une formation niçoise très regroupée, le PSG s’est imposé sur le fil grâce à une tête de Gonçalo Ramos dans les dernières secondes du match. Préservé après avoir ressenti une petite gêne musculaire en début de semaine, Ousmane Dembélé est entré en jeu en fin de rencontre. A l’issue de cette victoire, Luis Enrique s’est félicité des entrants en jeu.
« On a pensé que l'entrée d'Ousmane et Gonçalo était importante »
« Quand tu entends tes supporters tout le temps, qu'ils chantent tout le temps... Même à la 94e minute, ils chantent encore et encore... nous devons lutter comme on l'a fait. Et aujourd'hui, on a gagné trois points. Je pense qu'on a fait tout ce qui, à nos yeux, était important pour gagner le match. On a pensé que l'entrée d'Ousmane (Dembélé) et Gonçalo était importante mais toute l'équipe a fait du très bon boulot. On est très, très contents », a confié l’entraîneur du PSG au micro de BeIN Sports.