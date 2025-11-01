Ousmane Dembélé : Le coup de poker qui régale le PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, le PSG s’est imposé à domicile face à l’OGC Nice (1-0). Laissé sur le banc afin de le préserver, Ousmane Dembélé est finalement entré en jeu en fin de rencontre. A l’issue de ce beau succès en championnat, Luis Enrique s’est félicité de la rentrée du Ballon d’Or 2025.

Le PSG se relance ! Suite à son match nul sur la pelouse de Lorient en début de semaine, le club parisien avait à cœur de renouer avec le succès à domicile. Ce samedi, Paris accueillait l’OGC Nice au Parc des Princes, dans une rencontre qui a été marquée par l’ultra domination des hommes de Luis Enrique.

Le PSG s’en sort Après avoir longtemps lutté contre une formation niçoise très regroupée, le PSG s’est imposé sur le fil grâce à une tête de Gonçalo Ramos dans les dernières secondes du match. Préservé après avoir ressenti une petite gêne musculaire en début de semaine, Ousmane Dembélé est entré en jeu en fin de rencontre. A l’issue de cette victoire, Luis Enrique s’est félicité des entrants en jeu.