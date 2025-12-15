Lamine Yamal : Le terrible malaise avec une superstar !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le FC Barcelone a vu deux grands numéros 10 porter la tunique du club blaugrana à quelques années d’intervalle : Lionel Messi et à présent Lamine Yamal. D’ailleurs, les destins des deux joueurs sont liés par un cliché datant de 2007 à quelques mois de vie seulement de la nouvelle star du Barça.

En 2007, un incroyable coup du destin s’est déroulé. A seulement quelques semaines, Lamine Yamal a été photographié avec Lionel Messi. Comment a pu se dérouler un tel évènement ? La famille de l’actuelle star de 18 ans du FC Barcelone avait participé à une tombola organisée par l’UNICEF au sein du quartier de Roca Fonda à Mataro.

«Messi est quelqu'un d'assez introverti, il est timide» La famille gagnante verrait son enfant en bas âge être photographié avec un joueur du FC Barcelone. Lionel Messi a été l’heureux. D’un numéro 10 à un autre, Messi a donné le bain à Lamine Yamal. Un cliché pris par le photographe Joan Monfort qui a dévoilé les coulisses de cette improbable moment d’histoire au cours duquel le champion du monde 2022 n’était pas du tout à l’aise. « Au début, Messi ne savait même pas comment le tenir. Messi est quelqu'un d'assez introverti, il est timide. Il sortait des vestiaires et s'est soudain retrouvé dans un autre vestiaire avec un bac en plastique rempli d'eau et un bébé dedans. C'était compliqué ».