Rupture actée, le PSG dégaine une offre !

Au cours des dernières semaines, le PSG a effectué bon nombre de changements au sein de son organigramme. Membre important de la formation parisienne, Bafodé Diakhaby va se séparer du club de la capitale, qui aurait déjà émis une proposition afin de trouver son nouveau responsable de la préformation. Explications.
Du mouvement en interne au PSG ! Focalisé sur ses rendez-vous de fin de saison, le club parisien a décidé récemment de faire un tri au sein de son organigramme. Ainsi, ce lundi, Paris a annoncé le départ de Pasquale Sensibile, ex responsable des recruteurs, qui va rejoindre Eupen, club appartenant à QSI, afin d’en devenir le nouveau directeur sportif.
Le PSG perd son responsable de la préformation
En parallèle, le PSG va également connaître un départ important au sein de son académie. En effet, le Parisien révèle que Bafodé Diakhaby, responsable de la préformation, va s’en aller. Touché par des raisons personnelles, ce dernier s’était mis en arrêt de travail, et pourrait relever un nouveau challenge du côté de Liverpool.
Une offre déjà formulée pour son successeur
Selon le Parisien, le PSG a déjà anticipé cette perte, et a identifié son successeur pour ce rôle crucial de responsable de la préformation. Ainsi, Paris a déjà émis une offre auprès de Germain Borg, actuel entraîneur de l’équipe U15, qui n’a pas encore répondu favorablement à la proposition parisienne.