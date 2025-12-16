Rupture actée, le PSG dégaine une offre !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières semaines, le PSG a effectué bon nombre de changements au sein de son organigramme. Membre important de la formation parisienne, Bafodé Diakhaby va se séparer du club de la capitale, qui aurait déjà émis une proposition afin de trouver son nouveau responsable de la préformation. Explications.

Du mouvement en interne au PSG ! Focalisé sur ses rendez-vous de fin de saison, le club parisien a décidé récemment de faire un tri au sein de son organigramme. Ainsi, ce lundi, Paris a annoncé le départ de Pasquale Sensibile, ex responsable des recruteurs, qui va rejoindre Eupen, club appartenant à QSI, afin d’en devenir le nouveau directeur sportif.

Le PSG perd son responsable de la préformation En parallèle, le PSG va également connaître un départ important au sein de son académie. En effet, le Parisien révèle que Bafodé Diakhaby, responsable de la préformation, va s’en aller. Touché par des raisons personnelles, ce dernier s’était mis en arrêt de travail, et pourrait relever un nouveau challenge du côté de Liverpool.