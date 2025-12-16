Luis Enrique : Coup de tonnerre loin du PSG, la justice s’en mêle !

En 2022, une enquête a été ouverte à l’encontre du FC Barcelone, qui entre 2001 et 2018, aurait versé de grosses sommes à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres. Ayant entraîné le Barça entre 2014 et 2017, l’actuel entraîneur du PSG Luis Enrique a été entendu par la justice la semaine dernière.
Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique reste toujours très attaché au FC Barcelone. Ayant entraîné le Barça de 2014 à 2017, l’entraîneur de 55 ans avait marqué l’histoire du club catalan en réalisant un fabuleux triplé en 2015.
Luis Enrique face à la justice
Des années plus tard, Luis Enrique est désormais bien installé au PSG. Cependant, cette fois-ci, c’est la justice qui a ramené l’entraîneur parisien au FC Barcelone. En effet, le club catalan fait l’objet d’une enquête à son encontre depuis 2022 pour avoir versé durant de nombreuses années des sommes importantes à un ancien responsable de l’arbitrage espagnol : José María Enríquez Negreira.
L’entraîneur du PSG a témoigné dans l’affaire Negreira
Comme le rapporte RMC, Luis Enrique ainsi qu’Ernesto Valverde, tous deux anciens entraîneurs du Barça, ont été contraints de témoigner face à la justice dans cette affaire. L’actuel entraîneur du PSG et celui de l’Athletic Bilbao ont ainsi répondu à certaines questions vendredi dernier.