PSG - Kylian Mbappé : Le clash continue !

Axel Cornic

Un nouvel épisode important du feuilleton qui oppose Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, s’est déroulé ce mardi 16 décembre. Le conseil des prud’hommes a en effet condamné le club parisien à verser 61M€ à son ancien joueur, pour primes et salaires impayés.

Après sept années passées ensemble, Kylian Mbappé et le PSG se sont quittés en très mauvais termes. Les deux camps s’affrontent notamment devant la justice pour une affaire d’impayés, que le club parisien conteste.

Mbappé a remporté une première bataille ? Les débats se sont enflammés ces derniers mois, avec des montants astronomiques réclamés par les deux parties allant jusqu'à 444M€. Finalement, le conseil des prud’homme a statué en faveur de Kylian Mbappé, à qui le PSG sera donc obligé de verser pas moins de 61M€ pour salaires et primes impayés.