Officiel - Kylian Mbappé : Le PSG sort du silence !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a remporté la première manche. Le conseil de prud’hommes a condamné le PSG à verser 61M€ pour primes et salaires non payés à son ancienne star. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour avoir la réaction du Paris Saint-Germain, reconnaissant s’être fait avoir par le joueur. Explications.

Depuis plus d’un an, un litige financier de 55M€ oppose le clan Mbappé au PSG. Et ce, en raison de plusieurs mois de salaires et de primes que le club de la capitale n’aurait pas versé au meilleur buteur de l’histoire de l’équipe parisienne. Dernièrement, des montants faramineux ont été réclamés par les deux parties : 263M€ qui a saisi le prud’hommes et 440M€ pour le Paris Saint-Germain. Comme L’Équipe le révèle, le conseil de prud’hommes a donné raison au clan Mbappé en condamnant le PSG à verser 61M€ pour salaires et primes non transférés.

«Le PSG met en avant la primauté de l’institution sur les individus» Abdellah Boulma a partagé sur son compte X la réaction du PSG suite au verdict concernant le litige l’opposant à Kylian Mbappé : « Le PSG met en avant la primauté de l’institution sur les individus, l’importance de l’honneur, de l’intégrité et de la parole donnée. Le club estime que si le droit tranche des questions juridiques, les valeurs se jugent aussi durablement en dehors des tribunaux ».