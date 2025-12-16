Du jamais vu en France : Le PSG prépare un coup de folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grâce à sa victoire en Ligue des champions, le PSG est qualifié pour la finale de la Coupe Intercontinentale qui se déroulera mercredi soir à Doha. Les Parisiens affronteront Flamengo et auront l'occasion de devenir le premier club français à remporter cette compétition.

Vainqueur de la Ligue des champions le 31 mai dernier, le PSG affrontera Flamengo, qui a remporté la Copa Libertadores, à l'occasion de la finale de la Coupe Intercontinentale. Le PSG peut donc marquer encore un peu plus l'histoire en devenant le premier club français à remporter ce trophée. Luis Enrique espère donc marquer l'histoire du PSG et du football tricolore.

Le PSG premier club français à remporter la Coupe Intercontinentale ? « Je ne savais pas cette statistique. Je pense qu'il y a peu d'occasions de jouer cette finale. On est conscient de l'importance de ce match, c'est beau de jouer cette finale. Cela représente beaucoup pour nous. On est content d'être ici », confie-t-il dans lors de son passage en conférence de presse avant de poursuivre.