«Stop», le clan Mbappé fait une grande annonce !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Alors que le club de la capitale ne lui a pas versé tout ce qu'il lui devait, l'international français a saisi le conseil des prud'hommes. Et l'instance parisienne a condamné le PSG à payer environ 61M€ à son ancien numéro 7. Interrogée ce mardi soir, l'avocate de Kylian Mbappé - Me Delphine Verheyden - s'est livrée sur le verdict final.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin 2024, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, le PSG lui doit encore de l'argent, n'ayant pas payé certaines primes et certains salaires dus. Alors que Kylian Mbappé a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, le PSG a été condamné à lui verser environ 61M€. Une décision commentée par Me Delphine Verheyden, l'avocate du joueur, invitée dans l'émission l'After Foot ce mardi soir.

«On s'est dit des trucs, mais on a oublié de les écrire» « Si le PSG avait perdu d'avance devant les prud'hommes ? Quand on est avocat, on est toujours plus malin après qu'avant. Vous nous auriez posé la question avant, on vous aurait dit : "on ne voit pas comment on peut perdre". Mais il n'y a rien de pire que les impressions d'audience. Il n'y a rien de pire que d'entendre la partie adverse plaider. Quand on fait l'exercice d'aller un jour au tribunal et d'écouter les plaidoiries des avocats des deux côtés, c'est absolument terrible. Vous écoutez les premiers, et vous vous dites qu'ils ont raison. Et quand vous écoutez les autres, bah ils ont raison aussi. Comment je vais bien pouvoir faire ? Quand on est sorti de l'audience dans ce dossier, on s'est dit qu'on ne voyait pas comment on pouvait perdre sur la partie contractuelle, le cœur du dossier. Depuis plus de 18 mois, Kylian Mbappé réclamait le paiement de ses trois derniers mois de salaire et du dernier tiers de sa prime de signature, qui avait été négociée au moment où il a renouvelé son contrat pour deux saisons plus une (en 2022). Il a joué jusqu'au bout et à la fin, le PSG a arrêté de le payer. Kylian a estimé que ce n'était pas normal », a déclaré Me Delphine Verheyden, avant d'être relancée.