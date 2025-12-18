96M€ : L'OM confirme un coup de folie sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM a flambé sur le mercato en déboursant 96M€ au total. Quelques mois plus tard, Pablo Longoria confirme d'ailleurs que les Marseillais ont dépassé le budget qu'ils s'étaient fixés, ce qui aura forcément un impact sur les ambitions de l'OM lors du mercato d'hiver.

Lors du précédent mercato estival, l'OM a déboursé pas moins de 96M€ selon les chiffres de Transfermarkt. Une somme qui a permis de recruter Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Timothy Weah, Matt O'Riley, Pierre-Emerick Aubameyang, Emerson Palmieri, Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Hamed Junior Traoré. Mais également de lever les options d'achat de Pierre-Emile Hojbjerg, Jonathan Rowe et Neal Maupay. Des dépenses importantes qui vont avoir un impact sur les ambitions de l'OM durant le mercato d'hiver comme l'affirme Pablo Longoria.

L'OM a trop dépensé l'été dernier « Concernant le mercato d’hiver, c’est une situation dans laquelle je vais être très clair et très transparent. Quand tu commences la saison, tu as toujours un objectif économique à respecter pendant la saison. Le mercato d’été a fait que nous sommes allés plus haut que ce que nous avions prévu, pour différentes circonstances, notamment parce que des joueurs qui devaient sortir ne sont finalement pas sortis », lâche le président de l'OM en conférence de presse avant de poursuivre.