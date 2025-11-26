Renfort surprise pour l’OM : Pablo Longoria fait une annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mardi soir face à Newcastle (2-1), Darryl Bakola a connu sa première titularisation avec l’OM, du haut de ses 17 ans. Des débuts dont se souviendra le milieu de terrain, salué par Roberto De Zerbi ainsi que Pablo Longoria, fier de voir un jeune du centre de formation démarrer en Ligue des champions.

Roberto De Zerbi avait réservé une surprise dans son onze de départ pour le match décisif face à Newcastle mardi soir en titularisant Darryl Bakola. Une grande première pour le milieu de 17 ans, qui a donné raison à l’entraîneur de l’OM en délivrant une passe décisive sur le premier but de Pierre-Emerick Aubameyang.

« Ça fait plaisir de voir un jeune issu du centre de formation être titulaire en Ligue des Champions » Interrogé par La Provence au lendemain de ce succès décisif pour l’OM en Ligue des champions, Pablo Longoria a salué les grands débuts de Darryl Bakola comme titulaire. « Darryl, c’est le bon exemple. C’est aussi le cas pour les autres joueurs qui ont déjà joué en pro, comme "Robi" (Vaz), "Tadj" (Mmadi). Ça fait plaisir de voir un jeune issu du centre de formation être titulaire en Ligue des Champions, surtout avec la personnalité et le courage avec lesquels il a joué. C’est la récompense de notre travail collectif au club, celui de tous les éducateurs. Ce n’était pas facile de vivre sa première titularisation en Ligue des champions face à une équipe de Premier League. Il a été à la hauteur », a confié le président de l’OM.