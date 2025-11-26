Renfort surprise pour l’OM : Pablo Longoria fait une annonce !

Mardi soir face à Newcastle (2-1), Darryl Bakola a connu sa première titularisation avec l’OM, du haut de ses 17 ans. Des débuts dont se souviendra le milieu de terrain, salué par Roberto De Zerbi ainsi que Pablo Longoria, fier de voir un jeune du centre de formation démarrer en Ligue des champions.
Roberto De Zerbi avait réservé une surprise dans son onze de départ pour le match décisif face à Newcastle mardi soir en titularisant Darryl Bakola. Une grande première pour le milieu de 17 ans, qui a donné raison à l’entraîneur de l’OM en délivrant une passe décisive sur le premier but de Pierre-Emerick Aubameyang.
« Ça fait plaisir de voir un jeune issu du centre de formation être titulaire en Ligue des Champions »
Interrogé par La Provence au lendemain de ce succès décisif pour l’OM en Ligue des champions, Pablo Longoria a salué les grands débuts de Darryl Bakola comme titulaire. « Darryl, c’est le bon exemple. C’est aussi le cas pour les autres joueurs qui ont déjà joué en pro, comme "Robi" (Vaz), "Tadj" (Mmadi). Ça fait plaisir de voir un jeune issu du centre de formation être titulaire en Ligue des Champions, surtout avec la personnalité et le courage avec lesquels il a joué. C’est la récompense de notre travail collectif au club, celui de tous les éducateurs. Ce n’était pas facile de vivre sa première titularisation en Ligue des champions face à une équipe de Premier League. Il a été à la hauteur », a confié le président de l’OM.
« Je lui ai demandé de jouer comme il l’aurait fait au parc avec ses amis, sans pression »
Mardi soir en conférence de presse, Roberto De Zerbi avait lui aussi félicité le milieu de terrain pour sa prestation contre Newcastle. « Il m’a beaucoup plu. Même en première mi-temps quand il a raté quelques passes. Sa personnalité m’a plu, son courage, la manière dont il a joué, malgré quelques erreurs, expliquait l’entraîneur de l’OM. Les joueurs, ce ne sont pas comme les abricots. Les abricots mûrissent sur l’arbre, les joueurs sur le terrain. Donc, il faut prendre des risques. C’était sa journée, il est souvent entré, le Vel' est un stade généreux pour les jeunes de son centre de formation, il l’a aidé même dans ses erreurs. Je l’ai préféré à Angel Gomes par rapport à son physique, Newcastle allait presser haut et fort, et dans la façon de garder le ballon, il allait être important. Je lui ai demandé de jouer comme il l’aurait fait au parc avec ses amis, sans pression. »