Deschamps - Zidane : Grosse surprise en France ?

Auteur d’une performance XXL dimanche avec le RC Lens avec deux passes décisives au compteur pour Odsonne Edouard, Matthieu Udol est l’une des grandes sensations de la saison en Ligue 1. À tel point que certains lui président un avenir en équipe de France, avec Didier Deschamps puis Zinedine Zidane…
Et si Didier Deschamps, ou bien Zinedine Zidane dans la foulée lorsqu’il lui succédera, optaient pour une énorme surprise en équipe de France ? Matthieu Udol (29 ans), le latéral gauche du RC Lens, comptabilise déjà 5 passes décisives en Ligue 1 avec le club nordiste et reste sur une grosse performance avec deux caviars offerts à Odsonne Edouard dimanche en championnat. Et certains aimeraient voir Udol avec les Bleus assez rapidement.
« Il faut faire quelques cadeaux ! »
Interrogé au micro de Ligue 1 + dimanche après la victoire du RC Lens, Matthieu Udol a évoqué le sujet avec une certaine ironie : « C’est la période des fêtes, il faut faire quelques cadeaux! Ça en parle pas mal en ce moment, mais je suis concentré sur ce que je fais avec Lens. Il faut continuer comme ça pour pouvoir penser à cet été plus tard », indique le latéral gauche lensois sur un potentiel avenir en équipe de France.
« Il envoie des messages »
Pierre Sage, l’entraîneur du RC Lens, a lui aussi évoqué le cas Udol en équipe de France : « Il y a des opportunités de jeu qu’ils saisissent. On n’a pas fait quelque chose de spécifique avec Matthieu Udol, qui reste sur trois passes décisives en deux matches : c’est juste un bon joueur et il envoie des messages à beaucoup de monde », a-t-il indiqué en conférence de presse. Le message est passé pour Didier Deschamps, et même Zinedine Zidane à plus long terme.