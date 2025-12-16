Deschamps - Zidane : Grosse surprise en France ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une performance XXL dimanche avec le RC Lens avec deux passes décisives au compteur pour Odsonne Edouard, Matthieu Udol est l’une des grandes sensations de la saison en Ligue 1. À tel point que certains lui président un avenir en équipe de France, avec Didier Deschamps puis Zinedine Zidane…

Et si Didier Deschamps, ou bien Zinedine Zidane dans la foulée lorsqu’il lui succédera, optaient pour une énorme surprise en équipe de France ? Matthieu Udol (29 ans), le latéral gauche du RC Lens, comptabilise déjà 5 passes décisives en Ligue 1 avec le club nordiste et reste sur une grosse performance avec deux caviars offerts à Odsonne Edouard dimanche en championnat. Et certains aimeraient voir Udol avec les Bleus assez rapidement.

« Il faut faire quelques cadeaux ! » Interrogé au micro de Ligue 1 + dimanche après la victoire du RC Lens, Matthieu Udol a évoqué le sujet avec une certaine ironie : « C’est la période des fêtes, il faut faire quelques cadeaux! Ça en parle pas mal en ce moment, mais je suis concentré sur ce que je fais avec Lens. Il faut continuer comme ça pour pouvoir penser à cet été plus tard », indique le latéral gauche lensois sur un potentiel avenir en équipe de France.