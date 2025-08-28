OM : Adrien Rabiot a trahi sa mère ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adrien Rabiot a été évincé de l’équipe première de l’OM suite à sa bagarre « d’une violence extrême » selon Pablo Longoria avec Jonathan Rowe. Sa mère, qui officie en tant que représentante du milieu de terrain, s’en est publiquement pris à l’Olympique de Marseille pour une gestion de la situation qu’elle juge hypocrite au vu de certains agissements de Longoria et de Medhi Benatia la saison dernière. Pour Daniel Riolo, Adrien Rabiot aurait dû calmer le jeu.

La semaine dernière, Véronique Rabiot a multiplié les prises de parole dans les médias. Initialement via RTL dès le mardi 19 août pour expliquer que l’OM ne voulait plus de son fils après son altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire à Rennes dans la foulée de la défaite marseillaise (0-1). Pour La Provence, la mère et représentante du milieu de terrain de 30 ans réglait ses comptes avec le président Pablo Longoria qui criait à la corruption en Ligue 1 la saison passée, avec Medhi Benatia qui s’en était pris aux arbitres ou encore le choix de l’OM d’offrir une seconde chance à Mason Greenwood alors qu’il avait battu sa compagne à Manchester United. Et ce, alors que les dirigeants de l’Olympique de Marseille mettaient en avant le respect de l’institution pour justifier l’exclusion définitive d’Adrien Rabiot survenue en milieu de semaine dernière.

«Il n'était pas obligé d'arriver à une solution en extrême en mettant sa mère dans la sauce» Le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre prochain et Adrien Rabiot devrait rebondir dans un autre club d’ici-là. Sur les ondes de RMC pour l’After Foot, Daniel Riolo a regretté qu’Adrien Rabiot n’ait pas pris la parole en laissant sa mère « dans la sauce » médiatiquement parlant. « Honnêtement, il n'était pas obligé d'arriver à une solution en extrême en mettant sa mère dans la sauce. C'était largement possible de dire qu'il regrettait et qu'il s'excusait de ce qu'il s'est passé dans le vestiaire ».