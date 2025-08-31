OM : L’énorme regret d’un joueur du Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour en Ligue des champions, l’OM débutera sa campagne européenne le 16 septembre prochain avec directement un choc face au Real Madrid au Santiago Bernabéu. Content de retrouver des clubs français, l’AS Monaco sera également opposée à la Casa Blanca, Aurélien Tchouameni aurait en revanche préféré se déplacer à Marseille.

L’OM va avoir fort à faire dès le début de sa campagne de Ligue des champions. C’est par un déplacement sur la pelouse du Real Madrid, le 16 septembre prochain, que les Olympiens vont entamer leur retour dans la plus grande des compétitions européennes, alors que la réception de Liverpool aura lieu le 21 janvier.

« J’étais content quand j’ai vu le tirage, de savoir qu’on va jouer contre des clubs français » « J’étais content quand j’ai vu le tirage, de savoir qu’on va jouer contre des clubs français », a réagi Aurélien Tchouameni samedi, après la victoire du Real Madrid face à Majorque (2-1). L’international français va également retrouver son ancien club, l’AS Monaco, mais aurait préféré jouer ces rencontres à l’extérieur, notamment celle contre l’OM.