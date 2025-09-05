Didier Deschamps, le coup de pression inattendu !

Axel Cornic

La saison de l’équipe de France est lancée, avec le match face à l’Ukraine de ce vendredi, qui compte pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Et Didier Deschamps, en place depuis 2012, semble bien décidé à débuter ce qui devrait être sa dernière campagne à la tête de la sélection.

La pression monte avant le premier match de l’équipe de France. Après la reprise avec leurs clubs, les internationaux ont retrouvé leur sélection et Didier Deschamps, qui affronte sa dernière saison avec les Bleus. Et ça commence ce vendredi avec la rencontre face à l’Ukraine, qui se tiendra au Tarczynski Arena de Wroclaw.

« Ils ont un rôle à jouer s'ils sont là » On pourrait voir deux frères être alignés par le sélectionneur sur cette rencontre, puisque Marcus et Khephren Thuram ont été appelés. Mais avant même de savoir s’ils seront sur le terrain, ils ont déjà eu droit à un petit rappel à l’ordre ! « Ils ont un rôle à jouer s'ils sont là. Il y aura un match demain et un autre mardi » a déclaré Deschamps.